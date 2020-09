2









Le vie del mercato sono infinite ma, a meno di imprevisti dell’ultimo momento, Andrea Pirlo potrà contare sul nuovo numero 9 molto, molto presto. Qualora Milik dovesse cedere alla corte della Roma, allora Dzeko sarebbe libero di sposare la Juventus, con cui sta flirtando da tempo. Una volta sistemato questo capitolo, i bianconeri possono concentrarsi sulla ricerca del quarto attaccante, pedina preziosa nel corso della stagione. Il principale indiziato è l’ex Moise Kean che, come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve vorrebbe prendere in prestito con un obbligo di riscatto biennale, in modo da spalmare la spesa.