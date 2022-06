Moise Kean verso l'addio alla Juve, di nuovo. Sulle tracce dell'attaccante classe 2000 c'è il PSG, con cui i bianconeri potrebbero lavorare per imbastire uno scambio con Leandro Paredes, obiettivo per il centrocampo, ma stando a quanto riportato da TMW non è l'unico club che sta pensando a lui: negli ultimi giorni, infatti, si è informato sulla sua situazione anche l'Atletico Madrid, che può diventare una valida destinazione per il 22enne in cerca di una nuova squadra.