La Juventus continua a lavorare sulla pista Moise Kean, il figiol prodigo partito per l’Inghilterra, sponda Everton, solamente un anno fa per quasi 30 milioni di euro. Destinazione da cui può fare ritorno, ma il club allenato da Carlo Ancelotti si starebbe opponendo principalmente per due motivi. Come riporta Tuttosport, i Toffees vogliono evitare il rischio di registrare una minusvalenza, dopo una stagione sicuramente non eccelsa del classe 2000. In secondo luogo, non lascerebbero partire Kean senza aver bloccato un nuovo attaccante.