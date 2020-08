La Juve segue Moise Kean per un clamoroso ritorno. L'attaccante, ceduto all'Everton, potrebbe infatti tornare in bianconero per fungere da riserva della prima punta, che presto arriverà. Ma dall'Inghilterra arriva una smentita ufficiosa del club inglese. Secondo quanto riferito dal Liverpool Echo, infatti, l'Everton avrebbe fatto filtrare la seguente smentita alle voci di addio che circolavano riguardo Kean: "Kean è al 100% nei piani dell'Everton per questa stagione".