Dopo Alvaro Morata (titolare contro la Roma), la Juventus non ha nessuna intenzione di fermarsi sul mercato, con l’obiettivo di regalare a Pirlo un quarto attaccante, in modo da completare il reparto. L’obiettivo principale è Moise Kean dell’Everton, prelevato un anno fa proprio dai bianconeri per quasi 28 milioni di euro. Il suo stipendio alla corte di Ancelotti è pari a 3 milioni di euro, mentre Morata ne prende 5 in bianconero.