Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata. Saranno questi i nomi su cui ruoterà il mercato degli attaccanti della Juventus, alle prese con il futuro delle sue tre punte di diamante. Nel frattempo si guarda attorno, mettendo nel mirino il figliol prodigo Moise Kean, in prestito secco al Paris Saint-Germain dall’Everton. I parigini cercheranno di intavolare una trattativa per trattenerlo all’ombra della Torre Eiffel, nel frattempo ci pensa la Juve. Stando a quanto riporta Tuttosport, i bianconeri potrebbero offrire in cambio uno tra Demiral e Rabiot per convincere i Toffees.