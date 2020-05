1









Maro Katinic, classe 2004 dal sicuro futuro. Il difensore della Dinamo Zagabria, che piace anche alla Juve, ha parlato a calciomercato.it: "Se sento la pressione di essere considerato uno dei migliori talenti del calcio croato? Non particolarmente. A chi mi ispiro? Per quanto riguarda i miei connazionali, i miei ‘modelli’ sono Luka Modric e Marcelo Brozovic. Il primo perché per noi è il miglior giocatore di tutti da anni, il secondo perché ha grandi capacità fisiche. Per quanto riguarda i giocatori stranieri, invece, ammiro Diego Godin e Milan Skriniar".



FUTURO - "Dove mi vedo in futuro? In questo momento il mio agente sta parlando con alcuni grandi club. Voglio andare in uno che mi possa dare la possibilità di crescere. Comunque ora preferirei trasferirmi in Serie A oppure in Bundesliga. Seguo molte la Serie A. Dal vivo ho visto con il mio agente tre partite del campionato di quest’anno e di quello dell’anno scorso. Sono un tifoso dell’Inter, ma anche del Borussia Dortmund. Fra cinque anni mi vedo in un grande club italiano o tedesco“.