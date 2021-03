1









Kaio Jorge è uno dei prospetti più interessanti del Brasile, rigogliosa terra di talenti. In passato il suo nome fu accostato alla Juventus, concentrata a trovare un attaccante più affermato. Così, nel frattempo, si sono intromessi altri club, tra cui il Milan, Infatti, come riporta Sportmediaset, in Serie A il club bianconero non sarebbe il solo sulle orme del classe 2002 del Santos ma anche il Milan, pronto a presentare un’offerta in ottica 2022, quando il ragazzo sarà libero di lasciare il club brasiliano a parametro zero.