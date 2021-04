La Juventus continua a monitorare il talentuoso Kaio Jorge, attaccante 19enne del Santos. La dirigenza bianconera ha infatti fiutato l'affare: a partire da quest'estate potrà trovare un accordo col giocatore a parametro zero. Tuttavia il Santos non vede di buon occhio la prospettiva di lasciar partire a zero il suo gioiello. E lo stesso Kaio Jorge, riporta sempre UOL Sport, vorrebbe aiutare il suo club: trasferirsi in una grande squadra come la Juve ok, ma che almeno sia una cessione che porti soldi nelle casse del Santos.