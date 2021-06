Tutti su Kaio Jorge. Il brasiliano che piace a molti, non solo alla Juventus. Come scrive Tuttosport, a 19 anni, l'attaccante del Santos piace a molti: insieme alla Juventus, hanno messo gli occhi su di lui anche il Napoli e il Milan. "Ha il contratto in scadenza a dicembre e quindi è ancora più appetibile. La Juventus potrebbe prenderlo qualora Ronaldo decidesse di rimanere. Sarebbe lui, quindi, la punta di riserva per far rifiatare Morata e avere un’alternativa in più a partita in corsa. Ma tutto è legato a Ronaldo. Quindi il tempismo non gioca a favore dei bianconeri, almeno in questa fase".