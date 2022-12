Lasu? Dopo il bel Mondiale se ne parla molto e così Ange Postecoglou, tecnico del Celtic, è intervenuto per spiegare la situazione al Mundo Deportivo: "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta. Se c’è un problema o se i giocatori hanno delle proposte, sono sicuro che verranno a trovarmi, e l’amministratore delegato, Michael Nicholson, parlerà con i loro rappresentanti. Ma in questo momento non c’è niente. Zero”.