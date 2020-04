2









Secondo quanto riporta Rai Sport, la Juventus continua a seguire Jorginho, mediano del Chelsea ed ex di Sarri a Napoli - e poi, anche a Londra -. Per portarlo a Torino, la Juventus potrebbe sfruttare Miralem Pjanic come pedina di scambio, vista anche la stagione opaca del bosniaco, ma soprattutto la concorrenza che lo stesso Jorginho porterebbe in rosa. Che Pjanic sia un sacrificabile, si vocifera da tempo, e ancora i bianconeri potrebbero inserirlo in altre trattative, come quella per Paul Pogba con lo United e, sempre con il Chelsea, per Kantè.