È piuttosto corposa la lista di Fabio Paratici per il prossimo numero 9 della Juventus. La società ha messo alla porta Gonzalo Higuain, non fa più parte del progetto e la dirigenza cercherà di piazzarlo sul mercato. Tra i candidati a raccogliere la sua eredità rimane viva la candidatura di Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton per cui potrebbe intercedere il suo agente Jorge Mendes. Nel frattempo, come riporta il Corriere dello Sport, gli Wolves avrebbero rifiutato l’ipotesi dello scambio con Aaron Ramsey, vecchia conoscenza della Premier League.