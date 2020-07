Raul Jimenez è tra i profili che la Juve sta seguendo per rinforzare il reparto offensivo. Non solo i bianconeri: il giocatore piace anche al Manchester United. Tutti questi rumors però non spaventano il tecnico del Wolverhampton Nuno Espirito Santo che, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Sheffield United, ha spiegato: "Non è un problema per noi, pensiamo alla prossima partita e non è il momento di pensare ad altro. Sono sicuro che Raul sia concentrato al 100% su quello che deve fare con i Wolves".