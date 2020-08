Non solo interesse e gradimento, per Raul Jimenez spuntano anche delle formule dell’affare. Come riporta Tuttosport, infatti, il suo agente Jorge Mendes, rappresentante anche di Cristiano Ronaldo, sarebbe al lavoro per mediare con il Wolverhampton ed abbassare le richieste degli inglesi: l’idea è di un prestito oneroso con un ricco riscatto biennale. La Juve ci prova, oltre agli altri noti nomi per l’attacco (Milik su tutti), tiene viva anche la pista che porta all’attaccante messicano autore di una splendida stagione (27 gol quest'anno).