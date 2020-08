Lo aveva acclamato più di un anno fa, quando ancora era ignaro del suo futuro sulla panchina della Juventus. Andrea Pirlo stravede per Isco, è il giocatore ideale per il suo centrocampo fatto di palleggio e verticalizzazioni, e per questo in casa bianconera è nata la suggestione legata al centrocampista del Real Madrid. Tuttosport riporta le cifre dell’affare: per arrivare allo spagnolo servono almeno 60-70 milioni per il cartellino, 7 netti per l’ingaggio.