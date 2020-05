1









Il Psg sta pensando seriamente di riscattare Mauro Icardi. La cifra fissata con l'Inter è di 70 milioni di euro, la Juventus è spettatrice interessata perché l'attaccante argentino è uno dei giocatori nel mirino di Paratici. Dalla Francia insistono: Leonardo vuole confermare Icardi e anche il giocatore, ad oggi, non sembra intenzionato a tornare in Italia: se dovesse restare a Parigi, dalla prossima stagione percepirebbe un ingaggio di 8 milioni che in questo momento difficilmente potrebbe avere in Serie A. Tra le ipotesi, c'è anche quella che il Psg riscatti il giocatore per poi rimetterlo sul mercato. E a quel punto potrebbe partire l'assalto della Juve.