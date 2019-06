Mauro Icardi alla Juventus: il sogno bianconero è possibile secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Tutto dipende dalla volontà dell’Inter di risolvere i problemi con il centravanti argentino. La data fatidica è l’8 luglio, l’inizio del ritiro della squadra affidata ad Antonio Conte. I nerazzurri non intendono escludere il giocatore, anche per non incappare in azioni legali. Inoltre, l’Inter vuole evitare di deprezzare eccessivamente Icardi che viene valutato tutt’ora almeno 70 milioni di euro. La Juve, dal canto suo, prepara l’offensiva. Le uniche contropartite possibili in questo affare complesso sono Paulo Dybala e Juan Guillermo Cuadrado, i giocatori bianconeri più apprezzati da Conte.