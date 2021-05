Elseid Hysaj è uno dei tanti nomi accostati alla Juventus nei mesi scorsi per la batteria dei terzini. L'albanese del Napoli è in scadenza di contratto e potrebbe accasarsi altrove a parametro zero. Il suo procuratore Mario Giuffredi ha parlato a Radio Punto Nuovo: "Non ho più sentito il Napoli. Ad oggi per Hysaj sono andato avanti con altri club. Non abbiamo firmato con nessuno: se ci verrà fatta un’offerta, la valuteremo, anche dal Napoli. Non abbiamo nessuna preclusione nei confronti di una sua permanenza a Napoli".