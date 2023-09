Squadra corta e da rinforzare quella bianconera, con il club che per gennaio sta pensando di intervenire proprio lì. E l'obiettivo del club bianconero è tornato ad essere Pierre Emile. Come raccontato qualche giorno fa, il mediano danese del Tottenham, 28 anni, piace e ha un contratto in scadenza nel 2025. La Juve ci pensa da tempo e la corte è già partita, tanto che gli intermediari sono all’opera sulla possibile soluzione e oggi il procuratore passerà da Torino per capire le intenzioni di Giuntoli, come scrive il Corriere dello Sport. Con il nuovo corso di Postecoglou è finito ai margini e così vuole cambiare aria per giocare, con la Juve come una soluzione più che gradita. Una soluzione extra per Allegri, soprattutto visto il caso Pogba.Il nodo sono sempre i soldi, come in estate. La Juve deve necessariamente rimanere con i conti quasi blindati e per il danese servirebbe una cifra molto vicina ai 30 milioni di euro, anche se con la scadenza fissata al 2025 e i pochi minuti in campo un affare si può strappare. Giuntoli sta pensando di poter prendere il danese in prestito a gennaio, magari con possibile riscatto di fine stagione, o con obbligo anche condizionato. Il Tottenham, in tal senso, pare non voler sentire storie: obbligo di riscatto a 30 milioni o non se ne fa nulla. Insomma, la chiusura è ancora lontana, ma un'accelerata può darla proprio la mossa odierna: la visita dell'agente del resto non è un fatto casuale.