In casa Juventus tiene sempre banco il futuro di Gonzalo Higuain, che rischia di vivere uno scenario simile all’estate scorsa, ma dall’esito ormai segnato. Alle prese con un fastidio muscolare, il Pipita è stato messo alla porta dal club bianconero, a causa dell’età, dalla volontà di cercare un nuovo partner d’attacco a Cristiano Ronaldo e del pesante ingaggio da 7,5 milioni che percepirà fino al 2021. È proprio questo lo scoglio più importante per la sua cessione, infatti pochi club sarebbero in grado di sostenere uno stipendio così alto. Come scrive la Gazzetta dello Sport, al momento il più interessato all'argentino è il DC United dell’MLS, dove gioca il fratello Nicolas.