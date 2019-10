Kai Havertz è già al centro di un'asta internazionale. Juventus, PSG, Real Madrid e Barcellona si contendono il gioiello del Bayer Leverkusen, il classe 1999 che sta entusiasmando tutti. Il tedesco, a Goal, parla così del proprio futuro: "Ascolto tante persone ma alla fine dei conti sarà una mia decisione. Seguirò tutti i consigli che mi darà Low perché ha grande esperienza, non farà male ascoltarlo".



LA SITUAZIONE - Havertz ha convinto tutti, anche Maurizio Sarri che con lui si è complimentato, anche pubblicamente. “Unisce ottime doti fisiche a grandi qualità tecniche", ha detto il tecnico, ricalcando il giudizio di quegli scout che l'hanno seguito a lungo. La Juve ha avuto modo di incrociarlo anche sul campo e lo farà di nuovo, per la gara del girone di ritorno di Champions League. Trequartista ma anche esterno, qualità e talento, con tanti anni davanti. E' la classe del 1999, la stessa di De Ligt, per un gioiellino che promette una valutazione altissima. La Juve c'è.