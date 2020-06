La Juventus pare essere destinata ad abbandonare la corsa multimilionaria per Kai Havertz. Il gioiellino del Bayer Leverkusen sta ammaliando l’Europa intera, dall’Inghilterra alla Spagna. Stando a quanto riporta l’Evening Standard, il Chelsea starebbe preparando un’offerta importante, molto onerosa, per convincere sia il giocatore che il club tedesco, che lascerebbe partire il proprio crack solo per cifre monstre, anche se la mancata qualificazione alla Champions League porterebbe ad abbassare le richieste. Al momento – si legge - il classe ’99 sarebbe più propenso ad accettare la corte del Real Madrid, per questo i Blues dovranno presentare una proposta irrinunciabile.