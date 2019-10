Il Real Madrid ci pensa, Achraf Hakimi può tonare in blanco con il club spagnolo che ha già contattato l'agente del giocatore. Sul terzino marocchino c'è anche la Juventus, ma dopo la doppietta in Champions contro lo Slavia Praga il Borussia Dortmund sta pensando di provare a tenerlo anche per la prossima stagione.