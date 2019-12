Elegante, longilineo e dotato di grandi doti tecniche e intelligenza di gioco. Un centrocampista completo, pronto al grande salto nonostante i 18 anni compiuti lo scorso ottobre. Il suo nome è Dominik Szoboszlai ed è la nuova stellina del calcio ungherese. Il classe 2000 del Salisburgo, inserito nella lista dei 60 talenti più promettenti del Guardian, è ormai da tempo un obiettivo della Juventus, che soprattutto nella scorsa estate ha lavorato sottotraccia per accaparrarselo e battere la concorrenza di club di mezza Europa.



CARATTERISTICHE - Trequartista dalle grandi qualità in fase di rifinitura e in quella realizzativa, può giocare anche nel ruolo di mezzala e di regista proprio per una visione di gioco e la velocità di pensiero eccellenti: assomiglia a Milinkovic-Savic per la sua grande forza fisica, i tempi d'inserimento e la capacità di usare entrambi i piedi in maniera egregia, mentre l'ex ct dell'Ungheria Bernd Storck lo ha paragonato a Toni Kroos. Ecco, nell'ambito della trattativa per Haaland, chissà che non possa uscire qualche discorso anche su di lui...