Il futuro di Erling Haaland potrebbe essere in Spagna. Forse non al Barcellona, dopo le secche smentite rilasciate dall’agente Mino Raiola sul presunto accordo per la prossima stagione raggiunto con un dei candidati alla presidenza blaugrana, Emili Rousaud. Più forte e accreditata la candidatura del Real Madrid: come racconta As, i Blancos sono convinti di essere i primi della fila nella corsa al centravanti del Borussia Dortmund, nel mirino anche della Juventus