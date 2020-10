C'è stato un momento in cui la Juve è stata molto molto vicina al grande colpo. Era il 2018 quando vi raccontavamo di una dirigenza che aveva davvero in pugno Erling Braut Haaland. Nessuno si immaginava un’esplosione così immediata del centravanti norvegese, che ai tempi del Molde fu a un passo dai bianconeri ma che poi finì a Salisburgo. E da lì a Dortmund. Ora piace a Manchester City, Real Madrid e sempre Juventus: potrà lasciare il Borussia l'anno prossimo per 75 milioni di euro, una clausola nel suo contratto.