Una delle necessità della Juventus è operare in difesa, capitolo terzini. Tanti gli obiettivi sul tavolo di Paratici, tra cui Robin Gosens, terzino sinistro dell’Atalanta. Il Tottenham, però vorrebbe complicare i piani, anche se non in direttissima. Stando a quanto riporta l’Evening Standard, Josè Mourinho avrebbe messo nel mirino Timothy Castagne. Se l’interesse si concretizzasse, il club bergamasco potrebbe pensare di blindare Gosens, ritendendo impensabile di mettere sul mercato entrambi gli esterni.