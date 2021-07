Alex Sandro non è in uscita dalla Juventus, ma se dovesse arrivare un'offerta importante potrebbe essere presa in considerazione, e a quel punto bisognerà andare a caccia del suo sostituto. Tra i profili che piacciono ai bianconeri c'è anche quello didell'Atalanta, ma la richiesta di 50 milioni da parte del club nerazzurro è considerata eccessiva e fuori mercato. Per questo, secondo il Corriere dello Sport, di fronte a quella valutazione la Juve ha deciso di allontanarsi da Robin Gosens.