Non solo il nuovo centravanti, la Juventus lavora anche per aggiungere alla rosa nuovi terzini, ruolo in cui Alex Sandro è stato l’unico a fornire garanzie, chiamato spesso e volentieri a fare gli straordinari. Tra gli obiettivi c’è Robin Gosens, reduce da una splendida annata impreziosita da 10 gol e 8 assist, anche se l’affare si preannuncia complicato. Non per i costi dell’operazione, ma piuttosto per la gerarchia di mercato dell’Atalanta: come riporta La Gazzetta della Sport, gli orobici vorrebbero trattenere i loro big, come detto pubblicamente da Luca Percassi. In più i bergamaschi sono alle prese con il futuro incerto di Hateboer e Castagne.