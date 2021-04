Tra i compiti del prossimo mercato estivo, la Juventus si è prefissata di andare a restaurare la corsia mancina del campo, dove Alex Sandro non garantisce la sicurezza dei suoi primi anni in bianconero. Tra i nomi iscritti sul taccuino di Paratici spicca quello di Robin Gosens. L’Atalanta ha dimostrato nel corso degli anni di saper cedere i suoi diamanti più brillanti e, secondo La Gazzetta dello Sport, è proprio l’esterno tedesco il prossimo che potrebbe lasciare Bergamo. Il prezzo, però, è alto: servono 40 milioni di euro per mettere le mani su Gosens.