Quali sono le manovre bianconere su Gosens? Le racconta Calciomercato.com. Pagato 2 milioni nel 2017, il suo valore è ora schizzato. Se è vero che fino a poco fa eravamo intorno ai 35, la quotazione non può ora non toccare almeno quota 45. Lo sa bene la Juve, che da lui non ha mai tolto gli occhi e che con l'entourage del tedesco continua a parlare. Attenzione però alla situazione di Alex Sandro: senza l'addio del brasiliano e un paio di cessioni importanti, Cherubini non potrà affondare.