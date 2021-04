"Più che come singoli, l'Atalanta ha fatto un percorso di squadra che li ha portati ad arrivare a certi traguardi. I quarti di Champions e ogni anno a lottare per i primi quattro. Se la squadra fa bene, emergono i singoli e Gosens è uno dei singoli che sta facendo molto bene. Ha raggiunto anche la nazionale tedesca e ha molto valore". Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha risposto così alla domanda su Robin Gosens, obiettivo della Juventus per il prossimo mercato.