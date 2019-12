La Juventus sfida il Liverpool per il difensore del Tolosa Mathieu Goncalves, centrale difensivo di 18 anni che ha già fatto registrare quattro presenze in Ligue1 in questa stagione. Secondo quanto riporta L'Equipe, l'interesse del club bianconero è datato. Già la scorsa estate la Juve voleva acquistare il calciatore ma adesso la trattativa sarebbe ben avviata. In settimana, infatti, ci sarebbe stato un incontro tra gli emissari del club bianconero e quelli della società francese. Proprio un anno fa la Juventus trattava con il Tolosa per Jean-Claire Todibo, vicinissimo alla Juve ma poi approdato al Barcellona. Paratici spera che la storia non si ripeta anche questa volta.