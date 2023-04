Da Napoli... alla Juve? Cristiano Giuntoli è nel mirino bianconero, insieme ad altri, per la rifondazione della dirigenza dopo i tanti cambi al vertice, ma liberarlo non sarà affare semplice. Il suo lavoro ha colpito tutti, ma Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di lasciarsi sfuggire il dirigente più longevo della sua era. Come scrive la Gazzetta, "se la Juventus vorrà Giuntoli subito dovrà presentarsi dal presidente del Napoli con una offerta, altrimenti dovrà attendere almeno un anno per poi convincere il dirigente fiorentino a cambiare casa dopo un lungo e proficuo lavoro nella città di Partenope".