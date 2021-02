La Juventus ha puntato gli occhi sui talenti italiani (Rovella su tutti) ma anche su chi sta crescendo dall'altra parte del mondo. E' il caso di Gabriel Veron, talento del Palmeiras entrato da tempo nei radar bianconeri. Attaccante classe 2002 con già un Mondiale Under 17, un campionato brasiliano e una Coppa Libertadores in bacheca, potrebbe presto cambiare squadra. A parlare del suo futuro è stato l'agente del brasiliano: "Inevitabilmente nel prossimo mercato arriveranno offerte per Gabriel, il Palmeiras ha un piano già definito che anche noi ci sentiamo di seguire. E' un giocatore di qualità, già decisivo e maturo nonostante sia ancora giovane".