L’ipotesi è suggestiva, per un colpo che sarebbe di primissimo livello. Gabriel Jesus è tornato in orbita Juventus, nel listone di attaccanti che Federico Cherubini valuta per rinforzare il reparto offensivo. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club bianconero ne starebbe parlando con gli intermediari per un’operazione in prestito con riscatto. Il Manchester City, infatti, sta puntando Kane, il brasiliano può decidere di trovare spazio altrove e avrebbe dato il suo gradimento alla Juve. Sempre aspettando la decisione di Ronaldo…