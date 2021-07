La Juventus sta vagliando diversi profili di attaccanti in caso di partenza di Cristiano Ronaldo (ad oggi il Paris Saint-Germain è l'unico club papabile) e tra i più forti della lista c'è Gabriel Jesus, in forza al Manchester City di Pep Guardiola. Come fa notare todofichajes.com, il prezzo del brasiliano è diUna cifra che al momento di sicuro il club bianconero non può spendere. Bisognerà vedere se potrà scucire questi soldi se CR7 dovesse liberare i suoi 31 milioni di stipendio dal monte ingaggi e se la Juve dalla sua cessione dovesse incassare i 25-30 milioni richiesti.