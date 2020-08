5









A piccoli passi. Nonostante il poco tempo a disposizione - la stagione inizierà tra meno di un mese - la Juve si muove sul mercato ma senza accelerare troppo. E lo stesso fa la Roma, che attende la chiusura del passaggio di proprietà da Pallotta and partners al gruppo Friedkin. I due club, però, forti degli ottimi rapporti parlano sempre tra loro, chiudendo affari utili sportivamente ed economicamente. E così ecco una possibilità per uno Spinazzola-Pellegrini bis. La Roma necessita di plusvalenze, ma anche di accorciare una rosa molto lunga, considerando i rientri dai prestiti di giocatori come Olsen, Coric, Schick, Kardsorp e Florenzi. Dopo sei mesi a Valencia ritornerà a Roma, ma non per restarci. E' uno dei nomi più gettonati in uscita, perché a bilancio figura come prodotto del settore giovanile (costa 12-15 milioni di plusvalenza netta) e perché con Fonseca non è mai sbocciato il feeling. Diversi club lo vorrebbero, ma pochi possono permettersi il suo ingaggio da circa 3 milioni netti a stagione. Tra questi c'è la Juve, per una soluzione che potrebbe far comodo a tutti. Come scrive Il Romanista, il dottor Fienga ha ottimi rapporti con Paratici, con cui in questi giorni ha parlato di mercato: tra i vari nomi è spuntato pure quello di Florenzi, che due anni fa aveva ricevuto un'offerta del club bianconero. "Perché, pare che si siano detti, non mettere in piedi un nuovo scambio?", scrive il portale. Florenzi alla Juventus e uno tra Rugani e Romero alla Roma. Un discorso che è rimasto in stand-by, ma che nelle prossime settimane potrebbe decollare.