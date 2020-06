Ferran Torres si allontana? La Juve lo segue ormai da diverso tempo, ma mezza Europa si è affacciata e ha fatto apprezzamenti al Valencia per l'esterno offensivo. Ventenne di grande qualità e carattere, ha un contratto in scadenza nel 2021 e tante squadre ci stanno provando: in Italia Juve e Napoli sono le più agguerrite, ma dall'estero premono. C'è il Dortmund e c'è il Chelsea, con un possibile scambio sull'asse Valencia-Londra che sembra soddisfare tutti: secondo fichajes.com, il club spagnolo e l'Arsenal starebbero pensando a uno scambio tra Ferran Torres e Dani Ceballos.