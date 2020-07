Come riporta Superdeporte, non avendo centrato la qualificazione alle coppe europee, il Valencia opererà una pesante campagna cessione. Una vera e propria rivoluzione, il club spagnolo è pronto a mettere sul mercato ben 15 giocatori sul mercato, tra cui Ferran Torres, gioiellino classe 2000 seguito da tempo dalla Juventus. Sullo spagnolo, però, c’è il fortissimo pressing del Manchester City, che come raccontano diversi rumors di mercato, avrebbe trovato l’accordo con il Valencia per il suo acquisto.