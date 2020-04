8









La Juventus su Ferran Torres, ormai da molto tempo. Paratici lo ha studiato a lungo e lo conosce bene: sa dei suoi colpi importanti, specie dopo una stagione vissuta da titolare del Valencia. Fa gol, sa assistere i compagni, è affamato. Ed è solo un ragazzo del 2000, che la Juve avrebbe voluto bloccare a parametro zero anni fa.



IL COLPO - Come scrive calciomercato.com, la Juve lo ha sondato per l'estate, primi contatti avviati per capire ed esplorare la situazione di questo esterno con una clausola da 100 milioni attaccabile tra buoni rapporti, contropartite e prezzi al ribasso col Coronavirus. Il problema? In primis la concorrenza: il Borussia Dortmund è pazzo di Ferran Torres e studia una proposta per lui, in Spagna assicurano ci sia anche il Bayern Monaco, lo stanno cercando in tanti ma la Juve si è giocata le sue carte essendo in anticipo da tempo nel seguire il percorso di questo ragazzo. L'IDEA - Ferran vuole continuare ad essere protagonista, a giocare da titolare, anche andando in un top club. Vuole essere protagonista e non un'alternativa, prendersi il suo tempo per crescere ma giocando, non guardando i compagni. Ecco perché club come Juve o Bayern avranno più difficoltà a convincerlo, mentre il Valencia coi suoi dirigenti lavora per provare a persuaderlo per restare un altro anno. Dipenderà dalle offerte, ma Ferran ha le idee chiare.