1









La Juventus non smette di puntare anche sui giovani, bilanciando così il proprio mercato tra giocatori di prospettiva ed altri, invece, già affermati. Potrebbe non essere, però, il caso di Ferran Torres del Valencia, che malgrado la giovane età (classe '00) ha già numeri da "grande". Nelle statistiche - 4 reti e altrettanti assist in 25 partite -, ma anche nella valutazione. Infatti, per quanto il contratto sia in scadenza nel 2021, Torres ha una clausola importante da 100 milioni di euro, a fronte invece di una valutazione che, per il Valencia, si avvicina ai 60 milioni. Insomma, numeri importanti, ma il tempo potrebbe essere un vantaggio nella trattativa.



Infatti, il 2021 non è poi così lontano e, come il Milan per Donnarumma, anche il Valencia dovrà prendere una decisione repentina per evitarne una possibile svalutazione. Ferran Torres ha richieste, tanto in Italia quanto in Spagna (anche il Real sulle sue tracce), per questo ancora i Murcielagos non si sono ancora mossi con decisione. Così, il mercato potrebbe infiammarsi, anche a colpi di scambio.



Infatti, come riporta Tuttosport, la Juventus avrebbe pronti due nomi da inserire come contropartite tecniche in un eventuale scambio: il primo, è quello di Mattia De Sciglio, vicino all'addio già a gennaio, il secondo è quello di Daniele Rugani. Entrambi i profili sono interessanti per il Valencia (che sulla destra, ad esempio, perderà Florenzi di ritorno alla Roma), per questo la Juventus spera di far breccia in una trattativa che, altrimenti, avrebbe costi altissimi.