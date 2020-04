Amedeo Carboni, ex difensore del Valencia, conosce molto bene Ferran Torres, talento della squadra spagnola finito nel mirino della Juventus: "E' uno dei migliori talenti del Valencia assieme a Gayà, Soler e Lee Kang-In", dichiara a Tuttosport. "Sembra un po' Donadoni, Ferran ha molta qualità, è elegant e anche un pizzico sfrontato. Eì un'ala destra dotata di un ottimo dribbling, nell'uno contro uno va via. Poi parliamo di un giocatore che alla tecnica abbina anche un bel fisico. E' giovane e sicuramente in questo momento è uno dei migliori 2000 a livello europeo. Con il Valencia ha fatto anche esperienza in Champions. Se continua così ha le potenzialità per diventare un top e non sarebbe una sorpresa".



RUOLO - "E' ideale nel tridente, io l'ho sempre visto giocare a destra. Oltre a sfornare assist è uno che segna. Juve? Nell'immediato non lo vedrei titolare perché a livello e la competitività della Juve sono altissimi. E' un ambiente vincete, dove il risultato è la priorità. Però capisco l'interesse dei bianconeri. Oltre alla qualità di Ferran Torres, la Juventus ha una rosa con una età media abbastanza alta e aggiungere un 20enne così si sarebbe senz'altro un ottimo investimento. L'ideale per Ferran Torres sarebbe dietro a un big del ruolo come Douglas Costa".