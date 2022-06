Koulibaly e non solo: la Juventus mette gli occhi su un altro calciatore del Napoli. Secondo La Stampa, i bianconeri si stanno interessando al centrocampista spagnolo Fabian Ruiz, che non rinnova il contratto in scadenza tra un anno a giugno 2023. Il presidente De Laurentiis lo valuta 30 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva a Torino.