Christian Eriksen ha chiaramente espresso la propria volontà di lasciare il Tottenham in questa rovente estate di mercato. Il suo contratto scade il 30 giugno del 2020 e la Juventus si augura che possa restare per un'altra stagione agli Spurs, così da poter lavorare al grande colpo a parametro zero per il futuro. Secondo quanto riportato dal Daily Mail in Inghilterra, Eriksen ha messo in chiaro le proprie volontà per restare al Tottenham: raddoppio di stipendio, dalle 80.000 sterline a settimana attuali alle 160.000 del nuovo contratto, per oltre 8.5 milioni di euro a stagione.