Fortunatamente è rientrato Alex Sandro, ma la coperta a sinistra è corta e la Juventus agirà sul mercato per tappare questo buco che perdura ormai da anni. Uno degli obiettivi sul taccuino di Paratici è Emerson Palmieri, esterno basso mancino che non sta più trovando spazio al Chelsea dopo l’arrivo di Chilwell, e per questo vuole cambiare squadra per macinare minuti di gioco in vista degli Europei. La Juventus l’ha corteggiato per diverso tempo senza mai affondare il colpo e, come riporta Calciomercato.com, sull’italo-brasiliano c’è anche l’interesse di Inter e Napoli.