È stato uno degli obiettivi sia di Juventus che Inter per rinforzare il reparto esterno, ma alla fine non si è mossa da Londra per le elevate richieste di Marina Granovskaia, plenipotenziaria del Chelsea. Emerson Palmieri non è tornato in Italia, tutto rimandato alla prossima sessione di mercato, dove il club bianconero potrebbe incontrare nuove concorrenti. Come riporta Sky Sport, c’è anche il pressing del Napoli sul terzino italo-brasiliano e potrebbe arrivare in caso di cessione di Hysaj.