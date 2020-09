La trattativa si è ingolfata, nuovamente. Edin Dzeko non è ancora un nuovo giocatore della Juventus come si auspicava qualche giorno fa, alla luce dell’impennata dell’affare Roma-Milik con il Napoli. Questo perché tra il polacco e gli azzurri permane distanza sull’accordo di alcune pendenze in essere tra le parti, che parallelamente blocca il bosniaco nella Capitale. Nel frattempo, la moglie di Dzeko, Amra, ha pubblicato su Instagram una storia mentre tifa i giallorossi contro il Verona: “Daje Roma”. Partita in cui l’ex Manchester City non è sceso in campo.