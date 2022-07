Con il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku e l’interesse sempre vivo per Paulo Dybala, il reparto offensivo è stato sinora il fulcro di questa prima parte di sessione di mercato estivo in casa Inter. Al probabile addio di Alexis Sanchez, si potrebbe infatti aggiungere un’ulteriore uscita in attacco, operazione potenzialmente funzionale al fine di sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Edin Dzeko è stato più volte indicato come uno dei possibili partenti, ma dalle previsioni dei bookmakers sembra che il futuro del bomber bosniaco si prospetti ancora alla corte di Simone Inzaghi.Un futuro in nerazzurro… Ma occhio al Monza! Da settimane, ormai, si rincorrono le voci sul possibile passaggio dell’ex-bianconero Dybala, ora svincolato, in nerazzurro. Per riuscire ad acquistarlo, l’Inter dovrebbe però innanzitutto liberare un ulteriore spazio in attacco. Secondo Betclic, tuttavia, con ogni probabilità non sarà Edin Dzeko a lasciare. L’ipotesi più quotata per il “Il cigno di Sarajevo” rimane infatti la permanenza a Milano, a 1.50. A seguire, spunta la suggestione dell’ambizioso Monza, neo-promosso in Serie A e già desideroso di stupire sul mercato e sul campo. Un trasferimento in Brianza è quotato a 4, così come il cambio di maglia senza indicazione per una squadra specifica. Più remote sono le prospettive di un approdo alla Juventus, indicato a 7.50. Ancor più improbabile è il ritorno alla Roma, squadra dove l’attaccante ha vissuto sei anni della sua carriera, quotato a 10.